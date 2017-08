Era una de sus armas en la volante, pero finalmente no estará este miércoles en el Santiago Bernabéu. André Iniesta no será parte del Real Madrid - Barcelona por la vuelta de la Supercopa de España. Unas molestias musculares no permitieron que se entrene este martes.

Incluso, el diario Sport afirma que el mediocampista formado en 'La Masía' no será tomado en cuenta por el técnico Ernesto Valverde para este partido.

Los que apuntan a reemplazar a Iniesta en Barcelona frente al elenco de Zinedine Zidane son Sergi Roberto y André Gomes. Ivan Rakitic y Sergio Busquets están más que confirmados desde el pitido inicial.

Otros lesionados que no formarán parte del duelo en la 'Casa Blanca' son Thomas Vermaelen y Rafinha Alcántara. Por decisión técnica no viajan Arda Turan, Douglas, Munir El Haddadi, Marlon y Sergi Samper.

Así será la lista del Barcelona frente al Real Madrid:

Porteros: Ter Stegen y Cillessen.



Defensas: Semedo, Piqué, Mascherano, Alba, Digne, Vidal y Umtiti.



Volantes: Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, D. Suárez, André Gomes y Aleña.



Delanteros: L. Suárez, Messi, Deulofeu y Paco Alcácer.