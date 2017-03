El fútbol español vive momentos de polémica, luego de que Gerard Piqué, tras el partido de la selección española ante Francia, criticara al Real Madrid. Florentino Pérez; sin embargo, parece que encontró la manera de enviarle un mensaje sin ser propiamente para él.

El presidente de la institución madridista señaló, mientras presentaba un acuerdo con Telefónica, "bienvenidos a un territorio de emociones y sentimientos donde sólo importan los valores deportivos, los desafíos, la pasión y la pelota".



Aunque Piqué señaló no tener ningún problema con ningún miembro del Real Madrid, sí confirmó que nunca pertenecería a tal institución porque "no me gustan los valores", algo que no cayó nada bien en tienda blanca.

A pesar de que no se ha generado mayor problema por las palabras del central, el FC Barcelona aprovechó la oportunidad para enviar un comunicado señalando que apoyaban en todo a su jugador, pues en ningún momento había mentido. En fin, la polémica sigue ahí.



