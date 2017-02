Florentino Pérez sabe que debe esforzarse para continuar siendo presidente del Real Madrid. Si bien es cierto que podría ganar Liga y Champions League, su continuidad depende también que logre un fichaje top y Eden Hazard es el elegido.

► Las 30 frases típicas que todo jugador utiliza en el mundo del fútbol

Según el diario 'The Sun', el mandamás del equipo blanco tiene en la mira al volante belga del Chelsea. El citado medio apunta que su contratación sería un plus para terminar siendo reelegido.

Incluso, sostienen que el fichaje de Hazard ya ha pasado por el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. Este le ha dado su aprobación a Florentino Pérez para que lo contraten.

Florentino Pérez tuvo su primera presidencia en Real Madrid en el 2000. (Getty) Florentino Pérez tuvo su primera presidencia en Real Madrid en el 2000. (Getty)

Aunque, la llegada del también ex Lille no sería nada barata para la dirigencia del equipo español. Chelsea no lo dejaría salir tan fácil y pediría cerca de 80 millones de euros por su pase.

En lo que va de temporada, Hazard tiene 10 tantos con Chelsea. También cuatro asistencias que han hecho que los 'blues' estén en el primer puesto de la Premier League.

► Lucas Barrios es nuevo compañero de Beto da Silva en Gremio

LEE TAMBIÉN...