Real Madrid, tras ganarle al Borussia Dortmund 3-1 por la Champions League, conoció este jueves a su rival por dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2017-18: Fuenlabrada. En el sorteo que se realizó de parte de la LFP, a los merengues les tocó el cuadro de la Segunda División B.

Lo que menos esperaba el plantel merengue fue que su rival lo troleara a través de su cuenta oficial de Twitter. Allí, aprovecharon la situación para vanagloriarse que nunca les han ganado.

"¡¡Nos ha tocado el Real Madrid!! Y cuidado que la estadística no da un favorito claro", sostuvo el Fuenlabrada a través de esa red social. La publicación tuvo en rápidas horas miles de retuits y 'me gusta'. Aún no hay respuesta de parte del elenco merengue.

El partido de ida de este enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Fernando Torres este 24, 25 o 26 de octubre. Por su parte la vuelta se jugará 28, 29 o 30 de noviembre en el Santiago Bernabéu.