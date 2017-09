Gareth Bale se ha convertido en una obsesión para José Mourinho. Manchester United no pudo ficharlo en el pasado mercado de verano, pero los directivos de los ‘Red Devils’ harán todo lo necesario para comprar el pase que le pertenece al Real Madrid. De acuerdo a medios ingleses, la explosión de Marcos Asensio como Isco posibilitaría que Bale se marche a Old Trafford. La oferta, no obstante, tendría que colmar lo deseado por Florentino Pérez.



Bale está en el foco en el Real Madrid y él es consciente de que esta temporada será crucial para su futuro en el club madridistas.



EI cuadro blanco le fichó en 2013 convirtiéndole en el jugador más caro de la historia (101 millones de euros). Florentino Pérez, encandilado por su impacto en la Premier y a nivel de marketing estaba convencido de que fichaba al sucesor de Cristiano Ronaldo y a un potencial ganador del Balón de Oro, pero cuatro años después el galés no ha terminado de justificar esta apuesta por culpa de sus numerosas lesiones (17) que sólo le han dejado jugar el 53% de los minutos posibles...



Protegido desde el palco (Ancelotti contó que no querer ponerle por el centro le costó el cargo) como parte indisoluble de la “intocable” BBC, el Madrid no quiso venderle este verano, pero según cuenta The Sun, en el United confían en que la tremenda irrupción de Isco y de Marco Asensio y una buena oferta (en torno a 100 millones) faciliten la operación el próximo verano.



El galés se encuentra en una encrucijada. Tras un buen primer año (22 goles y 19 asistencias), su rendimiento ha ido decreciendo y la 2016-17 fue su peor temporada en Chamartín en cuanto a números se refiere (9 goles y cinco asistencias). La 2017-18 no ha empezado mejor: un gol en cuatro partidos oficiales y cuatro amistosos. El empuje de Isco y de Asensio amenazan su titularidad. Bale se la juega este año y Mourinho no le pierde de vista, convencido de ir a por él el próximo verano.



Lionel Messi y el día que retiró a Roberto Carlos: una jugada en donde lo deja en el suelo