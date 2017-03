No queda duda de que la relación entre el Real Madrid y Gerard Piqué no es la mejor de todas. Tras el triunfo de España sobre Francia, el central catalán volvió a arremeter contra los valores del conjunto blanco.

"Del Madrid no me gusta los valores que transmite, a los jugadores los aprecio muchísimo y muchos son amigos. A mí el tema del Madrid lo que no me gusta es ver en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos de este país" señaló en la zona mixta del Stade de France.



Sobre su relación con los jugadores madridista de la selección, ha contado una graciosa anécdota. "Hemos hablado de abril, a los del Madrid les he deseado que marquen muchos goles y luego pierdan".

Piqué siempre ha sido protagonista de frases polémicas, donde nunca ha callado lo que piensa y por lo que se ha llevado algunos enemigos, sobre todo, en el equipo comandado por Florentino Pérez.



