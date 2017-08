Gerard Piqué fue uno de los señalados por la prensa catalana luego de los dos partidos del Barcelona frente al Real Madrid por la Supercopa de España. En el Santiago Bernabéu, el defensor azulgrana vivió un verdadero calvario por la supremacía merengue (2-0).

Y vaya que la pasó mal. Las cámaras de 'Deportes Cuatro' lo captaron cuando se sentó en el banco de suplentes al ser cambio por Nelson Semedo. Allí, no aguantó lo hecho por su equipo.

"Nos están metiendo un baile estos tíos. Me cago en la pu**. Me cago en su pu** madre", fue lo que dijo Piqué en el banquillo del Bernabéu. No podía creer la superioridad del Real Madrid.

Tras el encuentro, el defensor siguió con su autocrítica en rueda de prensa. "Desde que estoy en Barcelona, es la primera vez que veo una amplia superioridad de ellos. Tenemos que darle vuelta a esto", dijo.