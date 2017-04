Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, afirmó este sábado que "no descarta nada", al ser preguntado por la posibilidad de jugar en el Real Madrid, pero remarcó que "ahora" está "feliz" en el equipo rojiblanco y "ojalá pueda seguir" en él, con el que tiene contrato hasta 2021.

"No descarto nada, pero ahora estoy feliz en el Atleti y ojalá pueda seguir", aseguró el delantero en zona mixta tras el derbi en el Santiago Bernabéu, donde explicó que no ha visto la información publicada por 'L'Equipe' sobre su posible fichaje por el Real Madrid: "Cuando me he levantado, he jugado a la 'play', he bajado a comer y no he leído ni periódicos ni nada".



Ya sobre el 1-1 de este sábado en el derbi, Griezmann valoró que "es mejor el punto que perder". "Queríamos ganar, no ha podido ser, nos sorprendieron a pelota parada y en los primeros 15 minutos de la segunda parte. Y, cuando era más difícil hacer el gol, lo hemos conseguido con un pase genial de Correa", añadió.

"Siempre creemos, queden 70 minutos o uno. Siempre intentamos ganar, quedaban minutos y había que hacer un gol", explicó el atacante, que agregó que el 1-0 quizá les ha "picado": "Queríamos lograr el empate y luego intentar ganar el partido. No ha podido ser. Nos vamos contentos", dijo Griezmann.



