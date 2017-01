La hinchada del Real Madrid es una de las más exigentes del mundo. Si bien una semana te pueden aplaudir por un partidazo, a la próxima te caerán pitidos si es que no tienes una buena actuación y cometes errores.

Así lo vivieron los últimos días Karim Benzema y el brasilero Danilo. Tras recibir silbidos de parte de la afición blanca, ante Real Sociedad aprobaron el examen en la goleada 3-0 en el Santiago Bernabéu.

"Yo creo que hay que apoyarlo (a Benzema). Siempre hay partidos buenos y malos. Es nuestro delantero y el madridismo debe apoyarle", dijeron algunos hinchas del Real Madrid sobre el 'Gato'.

Karim Benzema llegó al Real Madrid a mediados del año 2009. (Getty Images) Karim Benzema llegó al Real Madrid a mediados del año 2009. (Getty Images)

También, los aficionados al equipo de Zinedine Zidane dieron palabras para Danilo, quien metió un autogol en el pasado choque con Celta. "No me gusta mucho, pero si está aquí es por algo. Poco a poco va a mejorar", apuntaron a As TV.



De otro lado, los merengues ya se enfocan en su próximo cotejo por la Liga Santander. El próximo fin de semana visitarán nuevamente al Celta de Vigo.

