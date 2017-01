Para el Real Madrid, el duelo contra el Celta de Vigo por la Copa del Rey ha sido muy caliente desde que inició. No solo por lo complicado del encuentro, también por los roces entre jugadores de ambos equipos.

► Real Madrid vs. Málaga: juegan en el Bernabéu por la Liga Santander



Como el que presuntamente hubo entre Iago Aspas y Sergio Ramos. Las imágenes de la televisión española muestras al capitán del Real Madrid escupiendo al jugador gallego. Pero, ¿qué ocurrió en verdad?

Mientras Iago Aspas atendía a los hinchas del Celta, el reportero del programa 'Deportes Cuatro' consultó sobre el escupitajo de Sergio Ramos. "Yo ni me di cuenta de lo que pasó, lo vi cuando alguien me mandó un vídeo, pero la verdad es ni me enteré", dijo.

► ¿Y el amor por el Real Madrid? El mensaje de Aubameyang que desilusiona a los hinchas



Después aclarar el panorama, Iago Aspas tomó con calma lo ocurrido con el jugador del Real Madrid. "Cosas como estas pasan mil veces en un partido, pero se quedan en el campo", agregó sin perder la sonrisa del rostro.

LEE TAMBIÉN...