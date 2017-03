Que los cumplas feliz debe oírse desde la Plaza del Sol hasta Chamartin. Si Cristiano Ronaldo es el ejecutor y goleador del equipo, Sergio Ramos es el capitán y héroe de un Real Madrid que ha ganado más títulos en su carrera gracias a los cabezazos del exSevilla. ¿Qué no sería de los merengues si no fuera por sus goles en el último minuto? Barcelona también podría dar fe de ello, tras un cabezazo del central en el último clásico realizado en el Camp Nou.



A raíz de su cumpleaños 31, el representante y hermano del futbolista, René, preparó un video con imágenes inéditas del zaguero español. En la reproducción puede ver un Ramos cuando era niño, adolescente, en sus primeros pasos en el fútbol profesional y hasta fotos en la actualidad con la camiseta del Real Madrid. Toda una carrera llena de éxitos.



Por otro lado, el francés Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, continuó preparando la visita del domingo del Alavés al Santiago Bernabéu con numerosas reincorporaciones de internacionales, pero aún con varias ausencias significativas



Según informa el club blanco se incorporaron al trabajo de grupo los brasileños Marcelo y Casemiro, primeros en obtener el billete mundialista de Rusia 2018, Sergio Ramos, que celebra su trigésimo primer cumpleaños, el croata Mateo Kovacic, Marco Asensio, Álvaro Morata y el galés Gareth Bale. También trabajó con todo el bloque el capitán del filial, Enzo Zidane.



Dani Carvajal se ejercitó en el interior de las instalaciones, Cristiano Ronaldo y Pepe tenían día libre con permiso de Zidane. El meta costarricense Keylor Navas, recién aterrizado en Madrid, y James Rodríguez, que aún no ha retornado, no estuvieron en la sesión preparatoria.



