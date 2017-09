Nadie puede imaginarse que habría de los 90 e inicios de este nuevo siglo si no hubiese existido Zinedine Zidane. Alegrías para muchos, tristezas para otros, el francés se convirtió en uno de los mejores exponentes del planeta con la camiseta de la Juventus, Real Madrid y la Selección de Francia. No obstante, en una entrevista para ‘Bein Sports’ de Francia, el ahora técnico madridista señaló a que se hubiera dedicado si es que no terminaba jugando al fútbol. De hecho, se trata de algo insólito, pero como dice ‘Zizou’, él es un tipo raro.



"Me hubiese dedicado a ser chófer de reparto", declaró el actual técnico del Real Madrid. Zidane, que habría escogido un oficio totalmente diferente al fútbol, conquistó grandes títulos cuando se ponía las botas y brillaba sobre el césped. Ahora, continúa ampliando su palmarés gracias a los éxitos conquistados desde el banquillo.



Como futbolista ganó todos los grandes títulos: Eurocopa y Mundial con la selección francesa; Champions League, Ligas, Copas del Rey, Supercopas de España, Supercopa de Europa y la Intercontinental con el Real Madrid, como los trofeos más importantes que lucen en su palmarés. Gracias que se dedicó al fútbol para llevarse todos esos trofeos.



Como entrenador ya ha ganado Mundial de Clubes, dos Champions League, una Liga, una Supercopa de España y dos Supercopas de Europa. Todo un ganador.



Ben Woodburn, el 'heredero' de Bale de 17 años que los 'Reds' quieren blindar