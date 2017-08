Con tan solo verlo jugar uno entiende por qué a Isco Alarcón lo llaman 'Magia'. No hace falta mucha más explicación que la que el volante exhibe en cada juego con el Real Madrid. Sin embargo, el sobrenombre tiene un origen y el mediocampista lo explicó.

Isco contó que ni bien empezó su aventura en el Madrid, allá por la temporada 2013-2014, rápidamente lo empezaron a llamar así Sergio Ramos e Iker Casillas, y claro, a él no le disgustó para nada la idea.

"Desde el primer momento que llegue empezaron a llamarme así Iker y Sergio, y la verdad es que me gustó. Me gustó tanto que hasta me lo tatué. Bueno, la magia le gusta a todo el mundo, le hace ilusión a todos y me siento identificado", explicó Isco.



El volante malagueño continúa, junto al resto de sus compañeros, la pretemporada en los Estados Unidos, donde tendrá una última prueba ante un combinado de la MLS. El duelo se disputará en el Soldier Field de Chicago.