Real Madrid fue protagonista el pasado lunes en el gala FIFA The Best. Su delantero Cristiano Ronaldo se llevó el premio a mejor jugador de 2016 y cinco futbolistas de su plantel integraron el FIFPro. Aunque, en tienda blanca no todo fue felicidad ya que tuvieron una mala actitud hacia un medio de prensa tras la ceremonia.

Resulta que la cadena DirecTV denunció que un miembro del departamento de comunicación merengue los censuró. En plena tranmisión en vivo intentaron hablar con Sergio Ramos, pero obtuvieron una respuesta negativa.

"No, no hablan con ninguno de ustedes", fue lo que apuntó el hombre de prensa del Real Madrid. Ante esto, los conductores del programa se molestaron y mostraron su disconformidad con la decisión.

"Mira cómo está atrás el boludo ese. Perdón por la palabra, pero no hay otro calificativo. Ojalá los echen a todos. Si en un programa opinan sobre algo (tuyo) que no te gusta, te cortan la libertad de expresión", indicaron.

Quien negó al acceso a los hombres del Real Madrid fue identificado como Juan Camilo Andrade. No es la primera vez que comete un acto similar ya que con anterioridad diarios como 'Marca' lo criticaron.

