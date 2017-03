El objetivo del Real Madrid es lograr el fichaje de David De Gea, portero del Manchester United y hombre de confianza de José Mourinho, entrenador de los 'Red Devils'. Sin embargo, la operación sería complicada.

Según el portal 'El Bernabéu', el técnico portugués impedirá por todos los medios la salida del arquero a español a la 'Casa Blanca'. Para 'The Special One', el ex Atlético de Madrid es hombre fundamental para el proyecto de los 'diablos rojos'.

La idea José Mourinho es regresar a la Champions League con el Manchester United. El luso tiene dos caminos para lograrlo: siendo campeón la Europa League o por Premier League. De conseguirlo, David De Gea difícilmente vaya al Real Madrid.

Sin embargo, si los ingleses no consiguen el objetivo, los merengues le ofrecerían jugar el torneo europeo al portero. Además, de una suma importante de dinero. Al parecer, en mayo podría estar todo claro con respecto a este tema.

