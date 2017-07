Directivos, jugadores e hinchas del Real Madrid nunca olvidarán el paso de José Mourinho por el Santiago Bernabéu. Y, claro, el mismo entrenador aún recuerda algunos capítulos de su estancia en el cuadro español.

Previo al duelo contra el Barcelona, 'The Special One' contó lo difícil que fue desvincularse de los merengues. "Casi tuve que implorar que me dejaran salir", reveló en rueda de prensa. Pero, ¿por qué le complicaron la vida?

La gran labor de José Mourinho fue clave para que los dirigentes pidan su continuidad. "Para ser honesto, en la estructura del Real Madrid querían que siguiese. Todos, sentimos a lo largo de los años que la parte difícil del trabajo estaba hecha y por eso querían que siguiera", narró el portugués.

Además el técnico comparó la situación del Manchester United con la del Madrid cuando él arribó. "Son clubes grandes con objetivos enormes, pero en un tramo difícil con respecto a sus rivales. He creado una estructura sólida y dinámica para competir", señaló 'Mou'.