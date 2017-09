La llegada de Neymar al PSG es gran plus para los planes de Emery en esta temporada. El hecho de tener a uno de los mejores del mundo, significa un apoyo más para ganarlo todo en la temporada. Sin embargo, no a todos les ha caído bien el fichaje del crack brasileño.



Según el portal español 'Don Balón', Julian Draxler es uno de ellos. Al fichaje bomba de la pasada temporada no le gusta la forma en que Emery gestiona los minutos en el equipo. El alemán no juega y habría pedido a su representante agilizar su salida con apenas algunos meses en el club parisino.



El destino favorito de Draxler sería nada menos que Real Madrid. De hecho, su agente habría tanteado su llegada a Valdebebas para el mercado de invierno en enero. Tendría la esperanza de llenar el hueco que recientemente han dejado Morata y James Rodríguez.



"Se espera que se inicien los contactos en breves. A Zidane le gusta el juego de Draxler y eso lo sabe Florentino Pérez", publicó la referida fuente. Hasta el momento, se sabe que el entrenador francés tiene toda la intención de fichar a un nuevo atacante.