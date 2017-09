Puede convertirse en el fichaje de enero para el Real Madrid. Y es claro. Julian Draxler no tiene espacio en el PSG luego que el jeque Al Khelaifi fichara esta temporada a Neymar como Kylian Mbappé. Los parisinos tienen agotados los espacios para la delantero si contamos inclusive con la presencia de Edinson Cavani y Lucas Moura, por lo que Julian Draxler, a falta de minutos en el equipo y a meses de jugarse el Mundial, no vería con malos ojos una mudanza en Europa.



El club que parece haber tocado a su puerta es el Real Madrid. Por ello, como revelan medios europeos, el alemán busca casa en La Finca de Madrid. Los merengues, que ya no cuentan con la presencia de jugadores de lujo en el banco de suplentes, como lo fueron Álvaro Morata James Rodríguez en la pasada temporada, no verían con malos ojos un refuerzo que pueda oxigenar al banquillo, especialmente cuando no estén los titulares como Bale y Benzema.



Asimismo. según informó el martes pasado el diario 'Bild', la dirigencia merengue piensa seriamente en contar con el volante ofensivo para mitad de esta temporada. La falta de gol es uno de los puntos que quiere reforzar el técnico Zinedine Zidane.



No obstante, la dirigencia blanca que preside Florentino Pérez no es la única que espera contar con servicios. Inter de Milán también irá por él en el mercado de verano.



Como se recuerda, Julian Draxler llegó al PSG procedente del Wolfsburgo de Alemania. Con el club parisino solo ha ganado la Copa de la Liga y la Supercopa de Francia.



