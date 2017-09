El inicio del Real Madrid en La Liga aún es motivo de análisis y sobre todo de cuestionamientos, pues si los blancos no han sumado de a tres en algunos encuentros, no ha sido por falta de oportunidades de gol, sino por falta de eficacia en el último toque. Y a ese déficit ni Cristiano Ronaldo ha podido darle solución. De hecho, el luso aún no ha marcado en los dos partidos que lleva.

A la poca cuota goleador a de Gareth Bale y la lesión de Karim Benzema, los hinchas se han vuelto a preguntar si Zidane hizo bien en dejar ir a James Rodríguez, Álvaro Morata y Mariano Díaz, quienes no tenían espacio en el equipo la temporada anterior y que a la fecha, entre ellos, ya llevan más goles en sus ligas que el club madrileño.

En seis jornadas de La Liga, el Real Madrid lleva sólo 11 tantos a favor, cifra que preocupa aún más si se compara con los que lleva el Barcelona: 20 goles, en el que ha sido uno de los mejores arranques de los azulgranas, líderes absolutos del torneo.



Pero volviendo a los tres jugadores que en 'Casa Blanca' dejaron ir, juntos suman 12 tantos, uno más que el Madrid, y con Morata liderando esta lista.



JUGADOR CLUB GOLES Álvaro Morata Chelsea 6 Mariano Díaz Olympique de Lyon 5 James Rodríguez Bayern Munich 1

Y hay más. De esos once goles que llevan los blancos, siete han saltado del banquillo: Ceballos (2), Asensio (2), Mayoral (2), y Lucas (1). Los titulares apenas han aportado con cuatro goles, que se han repartido entre Casemiro, Kroos y Bale.



Sin duda, Real Madrid necesita que Cristiano Ronaldo afine cuanto antes la puntería, que es en lo que ha fallado, pues en sólo dos partidos que lleva en esta Liga, ya ha rematado a puerta más que todos sus compañeros: 18 veces en total, pero sin poder lanzar su clásico grito: "SIIIUUUU".