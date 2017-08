Real Madrid se encuentra dando cátedra de buen fútbol en el Santiago Bernabéu. Los merengues vencen 2-0 al FC Barcelona por el partido de vuelta de la Supercopa de España.

Lucas Vázquez es uno de los más destacados en un equipo que demuestra su calidad colectiva; sin embargo, siempre hay tiempo para un lujo. Esta vez, Umtiti fue la víctima y recibió un caño del joven español que hizo levantar a todo el estadio.

FC Barcelona no reacciona. El equipo de Valverde continúa dormido y no consigue dar tres pases seguidos. Lionel Messi aún no tiene espacios para dar un chispaso de buen fútbol, debido a que de inmediato la volante del Real Madrid le quita el balón.

Marco Asensio ha adelantado al Real Madrid 1-0 con un disparo desde fuera del área en el partido de vuelta, mientras que Karim Benzema puso el segundo luego de un perfecto contrataque.