Tras la salida de James Rodríguez, no hubo mucho que pensar o discutir sobre quién llevaría el '10' del Real Madrid: Luka Modric tenía que ser el elegido y así lo sintió él. El croata no lo dudó y tomó la oportunidad, pese a la famosa 'maldición' que pesa sobre ese dorsal de la 'Casa Blanca'.

Pero el talento de Modric da para acabar con esa y otras 'maldiciones' más, como lo demostró en el duelo del domingo frente al Manchester United por la International Champions Cup.



Ya en la sesión de entrenamientos del lunes, Luka Modric contó cuáles fueron sus sensaciones de su debut con la '10' en la espalda.



"Me siento orgulloso por llevar este número. Cuando miras quiénes son los jugadores que lo han llevado, ves que son todos grandes y me siento orgulloso. Este es mi número preferido", dijo el croata, quien señaló que no se planteaba cambiar el '19', pero al ver la oportunidad no dudó en tomarla.