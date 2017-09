El brasilero Marcelo, a pulso, se ha ganado la titularidad en Real Madrid en las últimas temporadas. Su buen toque por izquierda y continuos ataques por ese sector lo han convertido también en una pieza ofensivo para los merengues ante sus rivales de turno. No obstante, no todo ha sido color de rosas para él.

En su segunda temporada en el Santiago Bernabéu, la dirigencia blanca pensó prestarlo a otro equipo de La Liga. Su temple hizo que negase la oportunidad de ganar minutos fuera. Quería pelear su puesto.

"Cuando acabó mi primera temporada, el director me llamó a su despacho. Era joven, alocado y fui con mi gorra de béisbol puesta. Me quería prestar. Entendí que quisieran que ganase experiencia, pero creí que no iba a regresar al Real Madrid", dijo Marcelo en una carta a The Players Tribune.

Incluso, le mostraron un papel para que firme su cesión. "¿Le pregunté, '¿si no lo firmo, me tengo que ir?' Me respondió que todo iba a depender del entrenador (Bernd Schuster en ese momento). Le dije 'déjamelo a mí, cogeré experiencia, pero acá' y salí por la puerta", añadió.

Y vaya que fue buena la decisión que tomó Marcelo. En las últimas temporadas es indiscutible titular dentro de la oncena del Madrid. Se ha llevado tres Champions League con el equipo español.