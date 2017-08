Si hay un jugador destacable en Real Madrid en este inicio de temporada, ese es, sin duda, Marco Asensio. El volante nacido en Palma de Mallorca le marcó dos goles al Barcelona en la Supercopa de España y hoy es el hombre de moda en Europa.

Pese al buen momento que vive, Asensio se toma con calma los elogios de los hinchas y prensa y solo está enfocado en seguir creciendo con Real Madrid. No se visualiza en ningún otro equipo que no sea el bicampeón de Europa.



"¿Qué cuánto ofrecería el PSG para ficharme? No, gracias", contesta Asensio en declaraciones al diario ABC. "Soy muy joven, pero ya llevo tiempo en el fútbol profesional y conozco cómo van estas cosas. Que hablen bien de mí es positivo, pero no me detengo ni un segundo en estos asuntos".



No se confía del mal momento del Barcelona.



"Dudar de la fuerza del Barcelona es no saber de fútbol. Es el mismo equipo que nos venció en el Bernabéu hace unos meses en plena lucha por el título de Liga. Recuerdo que Neymar aquel partido estaba sancionado. El Barcelona es un gran equipo", agregó el crack del Real Madrid.