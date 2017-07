Real Madrid quiere a Kylian Mbappé y otros equipos también se encuentran interesados por el delantero francés. Hasta la fecha no hay confirmación oficial, pero se ha comentado en medios europeos que el Manchester City y PSG han preguntado por el pase del futbolista. La respuesta ha sido la misma para todos: Mbappé vale 180 millones más objetivos, que redondearían un pase de casi 200 millones si es que la promesa europea lo termina logrando.



Por él se han interesado varios de los grandes de Europa y en el FC Barcelona ven al francés como un fichaje que cumple con el perfil buscado en la zona atacante. Es polivalente, tiene técnica y gol. Y además una juventud que le augura muchos años de rendimiento en lo más alto. Por ello, la entidad del Principado ha puesto 20 millones de más si es que el atacante termina llevándose el Balón de Oro durante la próxima temporada en Europa.



La posible salida de Neymar y los 222 millones que dejaría en caja permitirían al Barza codearse con los grandes a la hora de pujar por el futbolista, cosa que igual sin la marcha del brasileño no habría ocurrido. ¿Podrá robarle los catalanes al delantero del Real Madrid?



Tal parece que Mbappé no se moverá del mercado en la próxima temporada, puesto que el Mónaco lo tiene en sus planes para pelear por el título de la Champions League.



El show de Giovinco ante la mirada y marca atónica de Pirlo y Callens.