Real Madrid: las mejores frases que lanzó Álvaro Arbeloa como jugador 'blanco'.

Formado en las menores del Real Madrid, donde jugó durante ocho temporadas, Álvaro Arbeloa decidió ponerle fin a su carrera deportiva, luego de su última temporada en el West Ham de la Premier League.

Aunque no siempre lo fue en el campo de fútbol, sí fue influyente en la interna del Madrid, y sobre todo cuando se trató de defender los colores del club ante mensajes que salían, por ejemplo, desde el Barcelona, por parte de su 'rival' predilecto Gerard Piqué.

El 'Espartano', como también lo llamaban sus compañeros, se enfrascó muchas veces en discusiones de alto calibre no solo con el central culé, sino con todo aquel que atacara a la 'Casa Blanca', dejando grandes frases para el recuerdo, incluso ya como ex jugador del Madrid.

Tuit tras la última final de la Champions League, con el triunfo del Real Madrid sobre la Juventus.

Piqué publicó en Twitter, tras un partido que el Madrid ganó 2-1 al Elche en el 2013 con un gol de penal en el último minuto: "Viendo una película de humor en Canal+ Liga. Siempre va bien a estas horas de la noche".



1. Arbeloa le replicó: "Me alegro de que algunos cambien el teatro por el cine. Eso está bien".

2. "A Piqué algún dia lo veré en el club de la comedia hablando sobre el Madrid".



3. "Los últimos 10 años del Barça no igualarán la historia del Real Madrid".

"Arbeloa no es mi amigo es un cono... cido", señaló Piqué, haciendo alusión al apodo con los que algunos llamaban al madridista. Pero el 'Espartano' no tardó en responder:



4. "El respeto que él no tiene a mi familia se lo tengo yo a la suya".



5. " Yo podría explicar al mundo por qué no soy amigo de Piqué. Quizá él no quedaría en muy buen lugar".



Defensa a muerte con Mourinho:



6. "Y esta foto con nuestro cariño para la Yihad madridista".

Y esta foto, con nuestro cariño, para la YIHAD MADRIDISTA!!!!!! ;-) ¡HALA MADRID! http://t.co/5UZISuWY — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 3 de mayo de 2012

Y cuando se conoció que el técnico luso no seguiría más en el Madrid.



7."Ha sido un placer trabajar con vosotros. Os deseo lo mejor. Nos vemos pronto, amigos", en una foto con todo el staff técnico.



Muchas gracias por todo. Ha sido un placer trabajar con todos vosotros. Os deseo lo mejor. Nos vemos pronto, amigos.. pic.twitter.com/DO9gqcAUqE — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 1 de junio de 2013

8. "Mou se ha partido la cara por este club y lo ha defendido por encima de todo. No sé si alguien en este club, incluido jugadores, podemos decir lo mismo".



Pero su defensa a Mourinho le trajo consecuencias, como 'romper palitos' con Iker Casillas. De hecho, cuando 'Mou' mandó al portero al banquillo y puso a Diego López, muchos criticaron esa decisión, menos Arbeloa.



9. "No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. ¡Siempre contigo, hermano!", publicó en una foto junto a Diego López.

"No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría." ;)

¡Siempre contigo, hermano! pic.twitter.com/wCgs2dZXlF — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 28 de marzo de 2014

En enero de 2014, el periodista Manu Carreño afirmó que la lesión de Bale se produjo por una patada de Arbeloa y el jugador le respondió.



10. "En realidad le pasé por encima con el coche, pero el tío es fuerte y aún sigue vivo".