Mesut Özil jugó solo dos partidos de la temporada 2013/14 con el Real Madrid. Después, el volante fichó por el Arsenal de Inglaterra. Pero. ¿quién influyó en la salida del alemán de la 'casa blanca'?

El diario 'Bild' reveló que el mediocampista reveló que su padre tuvo mucho que ver en su partida de España. "Mi padre no es perfecto y las negociaciones le vinieron grandes", confiesa en un primer momento.

"No fue avaricia, le pedíamos lo que considerábamos justo y no nos lo dio. Ser testarudo con Florentino (Pérez) no es lo mejor", prosiguió Mesut Özil sobre sus últimos días vistiendo la camiseta del Real Madrid.

Además, el jugador contó que la relación con su padre no fue la misma. "En un ataque de rabia me cerró hasta la cuenta de Twitter y perdí millones de fans. La ruptura no fue amistosa e incuso fue a juicio por una comisión de Adidas", finaliza.

