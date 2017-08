Real Madrid es uno de los más grandes equipos en el mundo. Tras ganar la Champions League dos veces seguidas, seguramente es el mejor del momento y como tal, cualquier futbolista soñaría con ponerse alguna vez esa camiseta blanca impregnada del señorío de Juanito.

Lamentablemente, no todos llegan a cumplir ese sueño pese a la cercanía de lograrlo. Precisamente, ese es el drama de Aimar Centeno, un argentino que llegó a Valdebebas hace 15 años para pasar una prueba, pero que hoy debe manejar un camión para tener algo de comer.



La historia de Centeno comenzó el día que ganó un reality show denominado 'Camino a la Gloria'. Se impuso a más de 12 mil chicos entre 14 y 19 años, obteniendo así el premio para viajar a España y formar parte del Real Madrid por unos días. Lamentablemente, una lesión truncó sus sueños.

"Fue algo impensado para un chico de 16 años. Butragueño y Valdano me dieron la bienvenida. Me acuerdo que les di la mano a Makelele y Ronaldo. También hablé con Del Bosque y Cambiasso. Fue una linda experiencia", narró Centeno.



"Sabía que no era una prueba más, que no era fácil y que era una posibilidad muy grande la de no quedar. No soy de mirar atrás, soy consciente de dónde estaba", profundizó Centeno, que hoy lamenta tener que vivir de oficios para sostenerse.



