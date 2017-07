La partida de James Rodríguez al Bayern Munich dejó un vacío en el Real Madrid. No nos referimos a su puesto en la banca de suplentes, sino a su camiseta. Y es que tras la marcha del colombiano, la '10' quedó vacante a espera de un nuevo heredero.

Luego de muchas especulaciones, el bicampeón de Europa por fin ha elegido oficialmente al nuevo dueño de esa camiseta. Se trata nada menos que de Luka Modric, uno de los jugadores más importantes del equipo y digno de llevar ese número en la espalda.

Los nuevos dorsales de Real Madrid

Así lo hizo saber el Real Madrid la madrugada de este sábado luego de publicar en su página web los dorsales definitivos para esta temporada. Además del croata, que dejó libre la '19', Marcos Llorente (18) y Borja Mayoral (21) también recibieron sus números.

Hace unos meses, en entrevista con el diario 'Marca', Modric había confesado que llevar la '10' en Real Madrid no le quitaba el sueño. "Si fuera hace dos o tres años atrás te diría que sí, pero ahora no tengo tanta preferencia por ese número. Me gusta el 19. No me planteo cambiarlo", confesó.



