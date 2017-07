Que un jugador del Atlético de Madrid pase a las filas del Real Madrid, o viceversa, es una situación que desde hace algunos años está prohibida entre ambos clubes, gracias a un famoso pacto de no agresión, pero que este miércoles se rompió, luego de que se hiciera oficial el traspaso de Theo Hernández a 'Casa Blanca'.



El lateral izquierdo del futuro: por estos argumentos, el Real Madrid se fijó en Theo Hernández



¿Cómo surgió el pacto? El acuerdo es de palabra y no está escrito, ni mucho menos formalizado en ningún lado. Se trata de un pacto de caballeros que en su momento establecieron Florentino Pérez y Miguel Ángel Gil Marín por un ex jugador del Atleti que intentó pasar a la Castellana: Iván Saéz.



Saéz era un prometedor central colchonero que decidió cambiar al Madrid. Esta situación generó tal revuelo, allá por el 2010, que llevó a los presidentes de ambos equipos a reunirse, acordando este famoso tratado.

Iván Sáez Iván Sáez, el futbolista que dio origen al pacto de no agresión entre madridistas y colchoneros.

Los que pudieron cambiar de camiseta. Este pacto también 'perjudicó' a algunos cracks que en su momento, según la prensa española, pudieron dejar el Calderón e irse al Bernabéu.



Entre los más sonados está Sergio Agüero. El argentino tenía todo acordado con el Madrid, lo cual no cayó bien en el Atleti, que frustraron el traspaso y obligaron al 'Kun' a fichar por el Manchester City.



Con Diego Forlán pasó algo parecido. A última hora, los colchoneros se resistieron a las negociaciones. Radamel Falcao fue el tercer caso. Florentino estaba dispuesto a acceder a todas las peticiones del colombiano, pero una vez más, el acuerdo salió a relucir.



Y este miércoles, Theo Hernández, el joven lateral francés de 19 años, acabó con este acuerdo de no agresión que había impedido, hasta la fecha, los traspasos entre el Madrid y Atlético desde hace 7 años.