A pesar de jugar la Copa Africana con Gabón, Pierre-Emerick Aubameyang siempre es consultado sobre lo que pasará con él en las siguientes temporadas. ¿Seguirá en el Borussia Dortmund o fichará por el Real Madrid?

Aubameyang siempre ha dejado entrever que su sueño es jugar por el Real Madrid. Incluso, el delantero declaró en más de una ocasión que es el deseo de sus familiares y él quiere cumplir con ellos.

Sin embargo, Pierre-Emerick Aubameyang habría cambiado de opinión con respecto a su llegada al Real Madrid. De hecho, las declaraciones del gabonés han sorprendido a todos los medios de prensa que cubren el torneo africano.

"Pienso que debemos dejar de hablar del Real Madrid", dijo Aubameyang a la cadena de radio 'RMC'. "No es el tiempo adecuado, sobre todo porque me siento muy a gusto en Dortmund. Aunque no seamos el Barcelona, o el Bayern también somos un club top", agregó.

Además, el atacante dejó en claro su deseo de continuar en Alemania. "Sería bonito poder ganar títulos con este equipo, con el Borussia Dortmund", finalizó. Así, Pierre-Emerick Aubameyang le ha cerrado la puerta al Real Madrid.

