Real Madrid tiene su plan B por si Morata se va: el exBarcelona que todos quieren en Europa

Real Madrid goza de una de las mejores plantillas del mundo en la actualidad. Si no, ¿qué otro equipo podría tener a James Rodríguez, Álvaro Morata y Marco Asensio como suplentes? Sin embargo, tras pocos minutos en la temporada pasada, algunos jugadores han confirmado su deseo de salir de Madrid para ser indiscutibles en otros grandes equipos de Europa. Primero fue James, quien negocia su pase con su representante Jorge Mendes, y semanas atrás también apareció el caso del delantero Álvaro Morata.



Traído de la Juventus, Morata no pudo suplantar a Benzema en Liga como Champions League, por lo que se ha especulado en Europa que el atacante habría definido su pase al Manchester United a cambio de 74 millones de euros. No obstante, a falta de una oficialización, el pase aún no es seguro para ninguna de las partes. Por ello, cuidadosamente, el Real Madrid estudia el fichaje de un delantero, formado en La Masía, que podría suplir la baja de Álvaro.



Se trata de Sandro Ramírez, quien actualmente está en las filas del Málaga. Sandro, que llegó con la carta de libertad procedente del Barcelona, tiene una cláusula de rescisión de tan solo seis millones de euros, por lo que el Madrid haría un gran negocio haciéndose un jugador que pretenden varios equipos en Europa a tan bajo precio.



Sandro Ramírez marcó 16 goles en la temporada pasada con Málaga, confirmándose como uno de los mejores delanteros de La Liga Santander.



Cristiano Ronaldo juega en Real Madrid desde la temporada 2009/10. (Reuters / Gol)