Marcelo desveló que el Real Madrid lo quiso ceder al Sevilla y se negó a salir del club por un año, en el que confiesa que fue sido su "peor momento" y en "el que más fuerte" fue antes de triunfar.

"Había propuestas de CSKA de Moscú y de Sevilla que estaba casi cerrado porque el Fluminense firmó un acuerdo ya, pero el Madrid tenía interés también y yo dije que si eso era verdad me iba al Madrid", desveló.



Marcelo Marcelo no quiso salir del Real Madrid hace unos años.

Reconoció que ese fue su peor momento en el Real Madrid. "Tenía 18 años y un directivo me llamó su despacho en el Bernabéu y fui solo. Me dijo que querían cederme a otro club para que cogiese experiencia y que querían que volviese al año siguiente", agregó el crack brasileño.

Por eso, con el tiempo triunfando en el Real Madrid y convertido en uno de los capitanes, Marcelo se emociona al repasar su crecimiento. "He luchado y he sufrido muchísimo para llegar donde he llegado y ser uno de los capitanes del Real Madrid es lo máximo. La gente por la calle te dice capi. Eso no tiene precio".

