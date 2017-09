Es la vieja obsesión de Florentino Pérez. Desde que Keylor Navas decidiera no irse a Old Trafford, Real Madrid insiste cada temporada por el golero español. Incluso se comenta que David de Gea desea jugar en el Santiago Bernabéu, pero sintiéndose cómodo en Old Trafford, y no queriendo que haya problemas con la dirigencia como hinchada, él no piensa hacer nada hasta que haya un acuerdo de ambas partes para que pueda volver a La Liga Santander.



De acuerdo a ‘The Independent’, De Gea está cada vez más a gusto en Manchester y disfruta de su momento en el club con lo que está abierto a aceptar una renovación después de ver como el interés del Real Madrid por su fichaje no se concretó en su momento por culpa del famoso fax estropeado. Mourinho ve con buenos ojos su continuidad, por lo que habría renovarle en poco tiempo, dado que su contrato termina a final de la temporada 2019.



En otros temas, el Real Madrid, vigente doble campeón de la Champions, visita uno de los estadios más calientes del continente, el Signal Iduna Park, donde le espera un Borussia Dortmund en gran forma, el martes en un choque estelar de la segunda jornada.



Para el miércoles quedará el otro gran duelo de la segunda fecha, la visita del Bayern Múnich al Parque de los Príncipes para medir al París Saint-Germain de Neymar.



Tras dos títulos consecutivos -tres en cuatro años-, el Real Madrid es el gran favorito de la Liga de Campeones, pero su arranque en la Liga no ha sido el mejor, con dos empates y una derrota la semana pasada ante el Betis (1-0).



Los blancos son los líderes del grupo H tras comenzar hace quince días goleando 3-0 al Apoel chipriota, el teórico rival más débil de la llave.



Ahora deberá subir el nivel para batir a un Dortmund, líder de la Bundesliga, que viene de golear 6-1 al Borussia Mönchengladbach, de la mano de un Pierre-Emerick Aubameyang que ya suma ocho goles en seis partidos.



Nadie tiene 'vara': hija del 'Nene' Cubillas hizo cola por horas en busca de una entrada para ver Perú