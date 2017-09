Sabía que se lo iban a preguntar. Tal vez por eso tuvo una respuesta tan acertada y precisa. Zinedine Zidane recibió la consulta sobre si Real Madrid ya da por perdida La Liga, a lo cual respondió sereno, sarcástico y sin ningún tapujo.

"Hay gente que puede pensar eso, pero nosotros no pensamos eso. Puedes empezar y tener 10 y hasta 15 puntos de retraso. Tranquilos, que nosotros vamos a estar ahí arriba. Ahora empezamos mal, pero son rachas. El que piense que la Liga está sentenciada, enhorabuena. Esto es muy largo", dijo el entrenador.

"Antes tenía flor y ahora soy gafe, ¿no? Sigo teniendo flor, no os preocupéis. Porque sigo en el Real Madrid y estoy muy feliz aquí. Lo bueno es que tenemos la suerte de tener muchos partidos y cambiar la dinámica de todo esto", agregó el estratega francés.

Zinedine Zidane también habló sobre las bajas que presenta el Real Madrid para los próximos partidos, a las cuales se sumó Marcelo.



"Con las bajas siempre estoy mal, porque molesta a un entrenador no tener a sus jugadores. Pero ahora no podemos hacer nada. Puede pasar en una temporada y es el momento de afrontar esto. Ahora tenemos un partido mañana y queremos cambiar la dinámica", indicó.

Sobre la rotaciones, Zidane repitió el mismo discurso. "No va a cambiar nada si me molesto o no, porque no voy a cambiar nada. Yo creo mucho en lo que hago y lo que hago lo hago con conciencia. Aquí trabajamos muchos y las rotaciones no van a cambiar. A veces me preguntan si roto por la edad de los jugadores y no. Yo cambio a todos por igual. Los jugadores de 20 años tampoco pueden jugar 70 partidos. Hay que darles descanso físico y mental. Y encima nuestros jugadores son internacionales, así que no descansan nunca. Yo no voy a cambiar", aseguró.