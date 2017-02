Sergio Agüero sabe que el Real Madrid pretende ficharlo desde hace algunas temporadas. Sin embargo, el pase del argentino al cuadro español se ha frustrado, debido al alto precio que pide el Manchester City por el atacante.

No obstante, el 'Kun' está más cerca que nunca de ponerse la camiseta de los blancos. La situación actual del delantero con los 'citizens' no es la mejor. Con llegada de Gabriel Jesús, pese a su lesión, el ex Independiente ha perdido protagonismo en el club.

En Real Madrid conocen a la perfección esta circunstancia. Por eso, desde España están dispuestos a firmar un cheque en blanco para que Sergio Agüero sea jugador de la 'casa blanca' a cualquier precio.

De acuerdo a la publicación del diario inglés, 'The Sun', el Manchester City está dispuesto a recibir ofertas por el 'Kun'. No sin antes informar que no venderán al argentino por una cifra menor a los 70 millones de euros.

