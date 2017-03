Hasta ahora se sigue hablando del 6-1 del Barcelona al PSG por octavos de Champions League. Uno de los últimos consultados fue Sergio Ramos, defensor del Real Madrid que le dio la victoria a su equipo sobre Betis en el Santiago Bernabéu.

► Los sorprendentes elogios de la prensa europea a Claudio Pizarro

En una pequeña rueda de prensa, el internacional con la Selección de España habló brevemente del partido del cuadro azulgrana y dejó algunas palabras para el análisis.

"La verdad no hay mucho que decir. Vamos a seguir en la línea de no hablar de los árbitros. Ha sido histórico en todos los aspectos. Obviamente que no me alegré", sostuvo Sergio Ramos.

Al dar su respuesta, fue repreguntado sobre si sobre con lo "histórico" se refería a los supuestas ayudas arbitrales al 'Barza'. "Cada uno tendrá su opinión. Nada va a cambiar. Solo queda ver que nos queda ver quién nos toca en cuartos", añadió.

Este viernes, Real Madrid conocerá a su rival en la siguiente ronda de la Champions League. Los otros tres clasificados dentro de la etapa de los ocho mejores son Barcelona, Bayern Munich y Borussia Dortmund.

► Terrible falta de Soldado a Marcelo Díaz en Liga Santander

LEE TAMBIÉN...