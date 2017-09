Real Madrid parece haber perdido el rumbo en los últimos partidos. De 15 puntos (cinco fechas) en la Liga Santander, los dirigidos por Zinedine Zidane tan solo han sumado ocho unidades y se mantienen a siete del líder Barcelona. Sergio Ramos fue parte de la derrota del miércoles ante Betis y más allá del resultado mostró su disconformidad con las actuaciones arbitrales.

Y es que el popular 'Camero' - como se le conoce en España - habló que al rival de toda la vida se le pita penales, mientras que al conjunto merengue le cobran rara vez esta faltas a favor.

"Cuanto más hablemos de los árbitros es peor (...) No me sorprende que nos nos piten penaltis y que al Barcelona sí, pero si hubiésemos marcado tres goles no nos estaríamos quejando", sostuvo Ramos al término del cotejo del Real Madrid.

Y es que al cuadro merengue no se le cobraron dudosos penales a favor. Hubo uno claro hacia Marcelo, pero el juez Mateu Lahoz no cobró nada. Hubiese significado la victoria parcial de los de 'Zizou'.

De otro lado, Real Madrid buscará recuperar los puntos perdidos en casa este sábado cuando visite al Deportivo Alavés por la sexta jornada del torneo local.