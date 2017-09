¿Una cábala?, ¿costumbre, Sergio Ramos habló a las cámaras de Real Madrid TV, donde contó un poco más de su intimidad dentro del vestuario blanco. El sevillano mostró sus 'tesoros' que guarda en el casillero, pero principalmente, explicó por qué siempre es el último en dejar el vestuario tras un partido del Madrid.

"No sé si es tradición, pero sí que es cierto que cuando termino un partido me gusta quedarme a estirar o si he tenido alguna molestia soltar un poco o terminar con terapia de agua fría para recuperarme. Y bueno, el capitán siempre es el último que se baja del barco, y es algo que siempre lo he hecho desde que llegué aquí", explicó Ramos.

Sergio Ramos llegó al Real Madrid a los 19 años, en el 2005, proveniente del Sevilla, y como él mismo siempre recuerda, tuvo la oportunidad de compartir en campo junto a los 'Galácticos'. De hecho, el jugador recordó que en el vestuario blanco se sentaba al lado de Zidane y Roberto Carlos.

El capitán de los blancos colaboró con un tanto en el triunfo del Madrid por 3-0 ante el APOEL por la primera fecha de la Champions League. Este fin de semana, ya por La Liga, Ramos y compañía enfrentarán a la Real Sociedad.