Real Madrid se encuentra en Los Ángeles. Los jugadores entrenan a disposición de Zidane en el campo de entrenamiento de la universidad UCLA. Risas, bromas aparte y duros ejercicios forman parte de la pretemporada merengue. Con el destino para algunos como otros esperando que suceda con su situación en este mercado de pases, los jugadores se acondicionan a los trabajos de cara al inicio de una nueva temporada. No obstante, uno parece no lucir tan cómodo tras el fichaje de algunos jugadores en las últimas semanas.



Se trata de Álvaro Morata, quien tiene decidido irse del Real Madrid pese a que ‘Zizou’ lo tiene en sus planes. Zidane quiere que Morata sea el recambio de Benzema, pero el exdelantero de la Juventus desea más minutos de los que tiene al mando del francés.



Tras la venta de Lukaku al Manchester United, Morata solo tiene en el Chelsea un destino acorde a lo que es su ficha y las pretensiones económicas de Florentino Pérez por su venta. Conte no cuenta no Diego Costa, delantero que tampoco tiene definido su futuro, y solo los ‘blues’ podrían pagar los más de 70 millones de euros que se piden por Morata.



El AC Milan es otro de los interesados, aunque los merengues tan interesante su cesión como lo fue el caso de James Rodríguez. Además del colombiano, había otros volantes con un nivel superlativo. En el caso de los delanteros, no hay mucho espacio a menos que Kylian Mbappé sea comprado por la dirigencia merengue. Solo la compra del atacante francés abriría más opciones a Morata, que lamentablemente ve poco posible su partida fuera del Madrid.



