Cristiano Ronaldo será baja por el Real Madrid y todo hace indicar que Gerard Deulofeu será el primer jugador del Barcelona que no pueda jugar el primer clásico de la temporada. Cuando Ernesto Valverde quería probar todas sus nuevas piezas de cara al duelo más importante de la pretemporada, la noticia la ha caído como un balde de agua fría para sus pretensiones con el equipo. No obstante, no queda de otra. Las lesiones son así y solo queda esperar a la recuperación del exjugador del Everton que fue repatriado.



Deulofeu no se ha recuperado de los problemas musculares que le perseguían y se quedará en Barcelona a seguir con su recuperación de cara a las próximas semanas. Según ha desvelado el programa 'Primer Toc' de RAC1, Deulofeu sufre una pequeña rutura en el abductor y un esguince en el ligamento lateral externo de la rodilla. Esto hace que esté practicamente descartado para la gira de Estados Unidos, en la que está el duelo ante los merengues.



Deulofeu aún no ha tenido la chance de entrenar a la par con el grupo de jugadores en esta pretemporada, después de haber firmado su nuevo contrato con el Barza. Desde una semana antes de empezar la pretemporada ya se había pasado por las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí para recibir tratamiento de sus problemas de pubalgia, sin que tuviera la oportunidad de trabajar a las órdenes de Ernesto Valverde.



De este modo, ya son dos jugadores descartados para el primer clásico de la temporada: Cristiano Ronaldo, que tiene cita con La Hacienda y Deulofeu, por lesión. Esperemos que no haya otros más para el partido más importante del mes de julio.



