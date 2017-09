No conforme con el fichaje del brasileño Rodrigo, el Real Madrid continúa en busca de más promesas, como fue el caso de Marcos Asensio, Dani Ceballos, Theo Hernández y más. Ahora se encuentra ojeando al volante francés Maxime López, de 19 años. No obstante, el jugador – que le pertenece al Marsella – también ha sido mirado bajo la lupa por el Barcelona. Como se ha visto en los últimos traspasos, los merengues se han especializado en fichar jugadores a bajo costo, mientras que el Barza trata de replicar este modelo, dado que no salen talentos de La Masía como lo había pasado en la última década.



En el caso madridista, la presencia de Zidane es un incentivo más para fijarse en Maxime López dada la atracción del francés ante los jugadores de su país. "Es pequeño, pero es fascinante cómo juega. Me impresiona su personalidad. Corre mucho, se sacrifica y hace jugar", aseguraba en marzo el técnico del Real Madrid, que le conoce bien porque jugó junto a sus hijos.



Por el otro lado, para el Barcelona, la presencia de Andoni Zubizarreta en el Olympique de Marsella es una baza que juega a favor del conjunto azulgrana si finalmente decide abordar esta contratación. Además, Maxime López (natural de Marsella) es íntimo amigo de Ousmane Dembélé, con quien ha coincidido en las selecciones inferiores. Maxime López ya ha sido vinculado al Barcelona, incluso por sus primeros entrenadores. ¿Qué deparará con su futuro? Parece que todo se definirá la próxima temporada cuando arranque la temporada de pases.



En Francia se le compara a Maxime Lopez con Nasri, mientras que en España se asegura que el jugador tiene similitudes con Iniesta y Xavi. Parece un dotado, aunque con 19 años es difícil decir si llegará a ser un crack o no. Habrá que ver su evolución en Ligue 1



