Se acabó la racha y todo empezó a ser más difícil. El Real Madrid de Zinedine Zidane sigue en dinámica negativa luego de empatar en Balaidos y quedar eliminado de la Copa del Rey. El sueño del triplete, otra vez truncado.



Y es que luego de mantener un invicto de 40 partidos, los de 'Zizou' solo suman una victoria en los últimos cuatro enfrentamientos. El equipo 'blanco' ha reducido su ventaja en la Liga Santander y ya no podrá luchar por la copa.

Este trago amargo tendrá que ser un jalón de orejas para los madridistas que no vienen jugando de la mejor manera. La eliminatoria de la UEFA Champions League está a la vuelta de la esquina y seguro que no querrán una nueva sorpresa.



