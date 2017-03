El Real Madrid visitará, este sábado, al Eibar por la fecha 26 de la Liga Santander. El partido, a disputarse en el estadio Municipal de Ipurua, irá desde las 10:15 horas (hora peruana) y será transmitido por DIRECTV Sports.



► MLS, la liga norteamericana donde cada vez más se juega al fútbol



Tras el empate ante Las Palmas, el Real Madrid se despidió del colchón de puntos que tenía de ventaja con sus rivales por el título y en un irregular 2017 convirtió en cosa de tres la pelea por La Liga.



Eibar vs. Real Madrid: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 10:15 a.m. MÉXICO 9:15 a.m. ECUADOR 10:15 a.m. COLOMBIA 10:15 a.m. VENEZUELA 10:45 a.m. BOLIVIA 11:15 a.m. PARAGUAY 12:15 m. URUGUAY 12:15 m. ARGENTINA 12:15 m. CHILE 12:15 m. BRASIL 1:15 p.m.

En una semana negra, con 4 puntos de 9 posibles con derrota en Mestalla y empate ante Las Palmas en el Santiago Bernabéu, pasó de tener la posibilidad de asestar un golpe, a acabar cediendo el primer puesto al Barcelona y aumentar su ansiedad.



Debe regresar a la regularidad y encontrar el equilibrio en Ipurúa, donde ya está obligado a ganar en un estadio que le trae buenos recuerdos. Saldó con victorias sus dos visitas y un balance de seis tantos a favor y ninguno en contra.



Zinedine Zidane busca soluciones al mal momento de su equipo y tendrá que recomponer su disposición táctica. Recupera a Casemiro y Luka Modric, a los que dio descanso ante Las Palmas y tanto añoró en un centro del campo del que nunca tuvo el dominio. Esas malas sensaciones sumadas a la baja de Gareth Bale por su expulsión, puede empujarle a regresar a la presencia de cuatro centrocampistas manteniendo a Isco Alarcón en el once.



Si 'Zizou' opta por mantener el 4-3-3 sería Lucas Vázquez el que ocuparía la plaza que deja libre Bale en un tridente ofensivo que está en vilo por Cristiano Ronaldo. El portugués no ha entrenado tras el partido ante Las Palmas y arrastra unas molestias físicas que le convierten en duda hasta última hora.



El Eibar nunca le ha ganado al Real Madrid, ni en Primera División ni en Copa del Rey. El balance de sus siete duelos ante los blancos es de dos empates y cinco derrotas. Sin embargo, comenzó a romper las estadísticas esta temporada cuando logró por vez primera un resultado positivo en el Santiago Bernabéu, donde empató el pasado 2 de octubre.



Los eibarreses están en su mejor momento, son séptimos en la clasificación, a solo tres puntos de los puestos europeos, y en los seis últimos partidos ligueros disputados han logrado los mismos resultados que los madridistas (cuatro victorias, un empate, y una derrota).



Eibar vs. Real Madrid: alineaciones probables



Eibar: Yoel; Capa, Gálvez, Ramis, Antonio Luna; Dani García, Escalante; Pedro León, Adrián, Rubén Peña; Sergi Enrich.



Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Benzema, Vázquez.



► Griezmann marcó un gol para ponerse en un marco: la curva para un golazo de fuera del área



Fuente: EFE

Antoine Griezmann

LEE TAMBIÉN...