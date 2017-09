Real Madrid vs. Espanyol se enfrentan este domingo 1 de octubre en el marco de la séptima jornada de la Liga Santander 2017-18. El partido se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu desde la 1:45 p.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV. Los merengues, que vienen de ganar a Borussia Dortmund por la Champions League, no tienen otra opción que ganar en casa para así acercarse a los primeros lugares de la tabla.

El elenco dirigido por Zinedine Zidane ha tenido un inicio irregular en la liga local, en la que empató ante Valencia y Levante, y perdió en casa frente a Real Betis. Esos tropiezos lo colocan hoy en el sexto puesto con 11 puntos.

En la previa, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, declaró que la participación del galés Gareth Bale ante el Espanyol es duda. Y es que el atacante sufre una sobrecarga, "nada importante", pero aun así no confirmó si estará disponible.



Real Madrid vs. Espanyol: horarios del partido País Hora México 1:45 p.m. Perú 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Venezuela 2:45 p.m. Bolivia 2:45 p.m. Paraguay 2:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Uruguay 3:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Brasil 3:45 p.m. España 8:45 p.m.

Bale no finalizó el partido ante el Borussia Dortmund el martes en (triunfo 3-1) por problemas musculares. "Lo vamos a ver mañana (domingo). Es una sobrecarga, no es nada importante. Pero como siempre, no nos gusta arriesgar cuando tienen algo pequeño. Veremos si está", dijo.

Además, el técnico habló de su estrella Cristiano Ronaldo, después de que Marco Asensio señalara el viernes en la presentación de su renovación que es su modelo a seguir.



"Cristiano es un ejemplo para todos. Sobre todo su energía, lo que puede transmitir a los demás. Me alegro de la renovación de Asensio, se lo merece. Y me alegro por la renovación de cada uno. Son merecidas y ojalá que todos se queden mucho tiempo en este club", dijo.

La visita del Espanyol (13° con 8 unidades) más reciente que supuso reparto de puntos fue en la jornada 16 de la campaña 2012-13, con el técnico Javier Aguirre en el banquillo (2-2).



La historia más reciente demuestra que el Santiago Bernabéu es especialmente duro para los blanquiazules. Desde ese empate, el Espanyol siempre ha perdido, ha encajado 14 goles en cuatro partidos y únicamente ha firmado un tanto a favor.



Esta temporada, el Real Madrid no ha ganado en su estadio. Su balance es de dos empates y una derrota. Suma dos puntos como local, aunque el vestuario catalán no se fía de estas estadísticas

Real Madrid vs. Espanyol: probables alineaciones

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Marco Asensio y Cristiano Ronaldo.

Espanyol: Pau López; Marc Navarro, David López, Hermoso, Aarón; Diop, Darder, Fuego; Baptistao, Jurado y Gerard Moreno.

