Real Madrid vs. Getafe: se enfrentan este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez por la fecha 8 de la Liga Santander. Zinedine Zidane recupera a tres jugadores para afrontar este cotejo con el objetivo de no alejarse del Barcelona, quien ya le lleva siete puntos. Karim Benzema, Theo Hernández y Marcelo podrán ser tomados en cuenta por el estratega galo, quien cumplirá su partido número 100 como DT. El cotejo, el cual será muy importante, se jugará a partir de las 9:15 a.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo y en directo por ESPN Internacional. También puedes seguir el detallado minuto en la web de Depor.com.

Un equipo al que tiene tomada la medida el portugués Cristiano Ronaldo que quiere inaugurar su cuenta goleadora al fin en la competición doméstica. Tras perderse por sanción las cuatro primeras jornadas, no ha visto puerta en los partidos que ha disputado y está a 28 minutos de firmar su peor inicio goleador liguero. Nada mejor para él que reencontrarse con el equipo al que más ha marcado desde que llegó a España, un Getafe al que ha endosado 20 goles en 12 partidos. Una media de 1,66 tantos por encuentro a su víctima preferida.

PAÍS HORARIO Canal Perú 09:15 a.m. ESPN Internacional Colombia 09:15 a.m. ESPN Internacional Ecuador 09:15 a.m. ESPN Internacional México 09:15 a.m. SKY Sports Brasil 11:15 a.m. ESPN Internacional Bolivia 10:15 a.m. ESPN Internacional Chile 10:15 a.m. ESPN Internacional Argentina 11:15 a.m. ESPN Internacional Uruguay 11:15 a.m. ESPN Internacional

Buena parte de culpa a la falta de puntería de Cristiano en Liga, no en Liga de Campeones donde ha tenido un buen arranque, se debía a la ausencia de Karim Benzema. De sus movimientos y las asociaciones entre ambos se beneficia el portugués. Una vez recuperado de su lesión se volverá a juntar una sociedad a la que le faltará en esta ocasión Gareth Bale para completar la BBC que sigue sin jugar junta esta campaña.

El desgaste por partidos de selecciones y el cargado calendario que le llega al Real Madrid, hacen augurar rotaciones del técnico francés. Kiko Casilla será titular en portería, Nacho Fernández es el favorito para el lateral derecho y Marcos Llorente puede ser novedad para dar descanso a Casemiro de inicio, tras ser el último internacional en llegar.

Por su parte, el Getafe intentará ganar al Real Madrid para escalar posiciones en la Liga y olvidar la derrota de la pasada jornada ante el Deportivo en Riazor. Tiene 8 puntos en la clasificación de 21 posibles, muchos menos de los que debería haber conseguido por la buena imagen que mostró en varios encuentros en los que no consiguió sumar nada.

Curiosamente, el equipo de José Bordalás muestra su mejor cara ante los clubes más poderosos de la Liga. Sin embargo, no ha sabido rematar esos duelos, en los que se quedó sin premio. Así le pasó contra el Barcelona, contra el que perdió 1-2 con un tanto de Paulinho a seis minutos del final y frente al Sevilla, ante el que fue derrotado 0-1 con una diana de Ganso casi en el 84.

El resto de la plantilla está disponible para el entrenador alicantino, que podría volver al 4-2-3-1 y prescindir de la idea de jugar con dos delanteros para apostar por un planteamiento más conservador. En ese caso, el principal sacrificado sería Ángel Rodríguez, que volvería al banquillo para que Jorge Molina sea el único punta.



FUENTE: EFE

Real Madrid vs. Getafe: alineaciones confirmadas

Getafe: Guaita; Damián Suárez, Cala, Djené, Antunes; Arambarri, Markel Bergara; Fajr, Portillo, Amath; y Jorge Molina.



Real Madrid: Casilla; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Isco, Lucas Vázquez o Asensio; Benzema y Cristiano Ronaldo.