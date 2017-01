Real Madrid vs. Málaga juegan este sábado en el Santiago Bernabéu por la fecha 19 de la Liga Santander. Los dirigidos por Zinedine Zidane vienen de perder ante el Sevilla (2-1) y otro resultado negativo podría poner en juego su liderato en la clasificación.



Y es que si el Sevilla gana en su partido ante el Osasuna como visitante y el Barcelona hace lo propio ante el Eibar, ambos el domingo, los merengues podrían terminar la jornada en el tercer lugar de la tabla, aunque con un partido menos (Valencia).

Real Madrid vs. Málaga: horarios en el mundo País Hora Perú 10:15 am. Colombia 10:15 am. México 10:15 am. Argentina 12:15 pm. Chile 12:15 pm. España 04:15 pm.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, reiteró este viernes que no está preocupado por la marcha del equipo tras dos derrotas consecutivas, volviendo a mostrar su apoyo a Cristiano Ronaldo, blanco de algunas críticas en los últimos días.



"El vestuario está bien y no estoy preocupado (...) No voy a ser tan crítico. Es normal que después de dos derrotas penséis que algo pasó, pero pienso que es más la concentración", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido frente al Málaga.



El último duelo de Liga Santander del Real Madrid fue una derrota 2-1 ante Sevilla. El Málaga, por su parte, se enfrenta a esta nueva jornada tras perder ante el Real Sociedad con un resultado de 0-2 al final del encuentro.

Real Madrid vs. Málaga: posibles alineaciones

Real Madrid. Navas, Danilo, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Vazquez, Benzema, Ronaldo.



Málaga. Kameni; Rosales, M. Torres, Mikel, Juankar; Camacho, Recio, P. Fornals; Chory Castro, Michael Santos y Sandro.



Tabla de posiciones de Liga Santander Pos Equipo PJ PG PE PP PTS 1 Real Madrid 17 12 4 1 40 2 Sevilla 18 12 3 3 39 3 Barcelona 18 11 5 2 38 4 At. Madrid 18 10 4 4 34 5 Real Sociedad 18 10 2 6 32 6 Villarreal 18 8 7 3 31 7 Athletic Bilbao 18 8 4 6 28 8 Celta 18 8 3 7 27 9 Eibar 18 7 5 6 26 10 UD Las Palmas 18 6 6 6 24 11 Espanyol 18 5 8 5 23 12 Alavés 18 5 7 6 22 13 Málaga 18 5 6 7 21 14 Betis 18 6 3 9 21 15 Deportivo 18 4 6 8 18 16 Leganés 18 4 5 9 17 17 Valencia 17 4 4 9 16 18 Sporting Gijón 18 3 3 12 12 19 Granada 18 1 7 10 10 20 Osasuna 18 1 6 11 9

