Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, confirmó que ha renovado su contrato antes de que se haga oficial por parte del club, agradeció la "confianza" de la directiva encabezada por el presidente Florentino Pérez y marcó como reto seguir ganando títulos, consciente de la exigencia para extender su era.



"Estoy contento pero esto no significa nada, puedo firmar diez o veinte años de contrato que sé dónde estoy y lo que tengo que hacer", confirmó Zidane tras ser preguntado por su renovación por tres años más. "Dentro de un año puedes no estar aquí, por eso el Real Madrid y yo nunca vamos a discutir", añadió.



Era la parte final de su comparecencia ante los medios y en la última cuestión, reservada para un medio de comunicación francés, Zidane amplió sus sensaciones mostrando la felicidad de sellar su continuidad antes de encarar la final de la Supercopa de España.



"Estoy muy contento por esta confianza que ha depositado el club en mí, por haber trabajado muy bien, no soy yo solo es todo mi grupo, estamos contentos de como trabajamos", aseguró.



"Los objetivos siempre son los mismos mientras esté aquí, ganar todos los partidos y títulos posibles. Sabemos donde estamos y lo magnífico es que disfrutamos de este trabajo. Siempre hay altibajos, puede haber malos momentos pero en este tan bueno lo disfrutamos y queremos que continúe en el futuro", sentenció.



Fuente: EFE