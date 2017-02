Los años pasan, pero el cariño hacia Ronaldinho se mantiene. Sobre todo en Barcelona, donde el crack brasileño encontró su mejor nivel y tuvo sus mejores años como futbolista con la número '10' en la espalda.



Ahora, como muestra de agradecimiento, el Barça ha decidido oficializarlo como embajador de la marca azulgrana y en una entrevista con el canal de YouTube del club, 'Dinho' se expresó sobre la MSN.

"No me gustan las comparaciones, creo que son tres fenómenos, claro que si yo estuviera jugando ellos harían el doble de goles" dijo el exjugador brasileño entre risas. Y bueno, pensándolo fríamente, tal vez no haya tanta broma en sus palabras.

Ronaldinho jugó desde el 2003 hasta el 2008 con la camiseta culé, donde pudo conseguir dos ligas españolas, una UEFA Champions League y un Balón de Oro. Cuando se fue dejó en Lionel Messi a su sucesor y éste no le falló.



