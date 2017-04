Ronaldinho por fin reveló el nombre del club que quiso ficharlo antes que Barcelona

Ronaldinho es uno de los mejores jugadores en la historia del Barcelona. Allí, se erigió por muchos años como el futbolista más importante del planeta. Sin embargo, la historia pudo ser distinta si el brasileño hubiese llegado a la Premier League.

Sí. El excrack azulgrana ha revelado a ' FourFourTwo' que cuando jugaba en el PSG, el Manchester United preguntó por sus servicios, pero el brasileño se dejó llevar por la amistad que mantenía con el entonces presidente del club español.

"Sí, podría haber jugado para otro club, pero fui al Barcelona por mi amistad con Sandro Rosell. Podría haber jugado en el Manchester United. Pero cuando Sandro fue elegido, tuve la oportunidad de ver el club y la ciudad, y la elección fue más fácil", contó Ronaldinho.

"El Chelsea trató de llevarme allí una vez, y algunos otros equipos estaban interesados en mí también". "No me arrepiento de no haber jugado en Inglaterra, pero podría haber sido especial porque es una liga fantástica", añadió.

