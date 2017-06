Cambio radical. Como ha pasado en varias selecciones del mundo, España también cuenta con jugadores con doble nacionalidad, que finalmente optaron por defender los colores de 'La Roja'. Diego Costa -de origen brasileño-fue uno de los casos más sonados en su momento cuando tuvo que elegir entre uno y otro país, pero desde luego, no el único.

En el 2014, surgió en las filas del Barcelona un delantero marroquí con la nacionalidad española, que pintaba como futura estrella no solo de los azulgranas, sino de la Selección de España, con la que disputó torneos oficiales Sub 19 y Sub 21: Munir El Haddadi.



Adiós y buena suerte: fue promesa en Barcelona, pero lo dejarían ir por solo 20 millones de euros



Pero incluso, Munir hizo su debut, oficial también, con la absoluta, al mando de Vicente del Bosque. Fue el 8 de septiembre en la goleada 5-1 ante Macedonia, en la Eurocopa, entrando en el minuto 77 por Koke.



Al tratarse de un partido oficial, el jugador se liga por completo y definitivamente a España, dejando de lado su opción de representar a Marruecos. O al menos eso se creía hasta ahora. ¿Qué pasó?



Debido a que su presencia con 'La Roja' y el Barcelona se fue diluyendo -la temporada anterior jugó cedido al Valencia- Munir decidió 'repatriarse' y ahora busca jugar como marroquí. El delantero ha firmado un documento de cambio de nacionalidad deportiva, según informaron los medios españoles 'Onda Cero' y 'Marca'.

Marruecos, claro está, quiere contar con él, y ya ha iniciado trámites con la FIFA para ese propósito, a falta solo del 'pasaporte deportivo', un documento en poder de la Federación española y en el que aparecen los partidos que jugó Munir con 'La Roja'.



Una vez la Selección de Marruecos recibe ese documento, la petición de cambio de nacionalidad -que Munir ya firmó- se activará oficialmente.

Pero no todo parece ser tan sencillo, pues en España ya hay precedentes de este tipo en los que la Federación puso trabas, como el caso de Bojan con Serbia o Borja Valero con Italia.